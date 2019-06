As primeiras informações dão conta que um caminhão tanque, no qual o motorista trafegava pela BR-364 – sentido Vilhena, pegou fogo após bater numa carreta bitrem.

Informação extraoficial obtida pela reportagem do Extra de Rondônia, indica que o condutor do tanque não conseguiu parar a tempo num local onde estaria sendo realizado trabalhos de manutenção da rodovia e o trânsito estava interrompido com a placa de “PARE”.

O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 24, aproximadamente 60 quilômetros de Pimenta Bueno, sentido Vilhena, na entrada da Usina da Eletrogoes.

A informação é que o Corpo de Bombeiros de Pimenta Bueno está no local e trabalha para apagar as chamas que se alastraram rapidamente e já consumiu boa parte do caminhão. Provavelmente o motorista do tanque tenha morrido carbonizado, já que apenas o condutor da outra carreta bitrem acompanha o trabalho dos bombeiros.

A reportagem do Extra acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.

https://