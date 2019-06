O deputado Edson Martins (MDB), através da parceria com o prefeito de Buritis Roni Irmãozinho (PDT), o vereador Valdeir Luiz (PDT) e a liderança da região Gildasio Braum, comemorou as melhorias nas áreas da saúde, educação, agricultura, infraestrutura e esporte do município realizadas com mais de R$ 434 mil em emendas parlamentares.

Nos primeiros meses de 2019, o deputado destinou um recurso de R$ 170 mil para implantação de subestação e reforma elétrica da Escola EMEIEF Tiradentes, localizada na Linha 1, Marco 20.

O deputado também empenhou uma emenda no valor de R$ 60 mil para aquisição de material esportivo usado no Campeonato Society, promovendo a prática de atividades desportivas e de lazer à população, contribuindo assim para o desenvolvimento humano, e na melhoraria da qualidade de vida e inclusão social da população do município de Buritis.