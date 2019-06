Na manhã da última sexta-feira, 21, aconteceu na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Vilhena, solenidade da formatura de encerramento do Curso de Formação de Sargentos III e Promoção dos Concludentes.

A formatura foi presidida pelo Sub Comandante Geral da PMRO Coronel PM Rildo José Flores, que esteve acompanhado do Comandante do CRP III, Coronel PM Paulo André, e do Comandante do 3º BPM, Capitão PM Diego Batista Carvalho.

Autoridades do Judiciário, Ministério Público e Forças Armadas estiveram presentes prestigiando a solenidade.

A emoção tomou conta dos familiares no momento da entrega das divisas, momento em que padrinhos e madrinhas de formatura puderam colar as divisas nos novos Sargentos da PMRO.

Os três primeiros classificados no curso também receberam uma lembrança, sendo que o primeiro colocado, Sargento PM Felix recebeu das mãos do Sub Comandante Geral, o diploma de Honra ao Mérito Cultural.

Durante a formatura policiais que completaram dez, vinte e trinta anos de bons serviços prestados também receberam a medalha Dedicação Policial Militar e Mérito Policial Militar.

Ao fim da solenidade a tropa desfilou em continência ao Coronel Rildo e aos recém formados.