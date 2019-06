Iniciou nesta segunda feira, 24, na sede do 3º Batalhão de Polícia Militar, de Vilhena, as atividades do estágio de detecção, guarda e proteção com a utilização de cães.

O estágio visa propiciar aos policiais militares do Estado de Rondônia capacitação e atualização na área de cinotecnia, através de técnicas de adestramento.

Estão participando desta qualificação 40 alunos, entre militares do serviço especializado dos canis, militares oriundos de outros batalhões, bem como outras instituições da área da segurança pública; Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Civil (PC), Agente Penitenciário e Bombeiro Militar.

O estágio se dará do dia 24 ao dia 29 de junho, totalizando 48h/a ao final tendo como instrutor PM Gilson Ferreira Alves, qualificado como “K-9” desde 1988, atuando como adestrador, competidor e condutor de cães de trabalho na atividade policial.