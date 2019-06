A Prefeitura de Alvorada do Oeste está com concurso aberto com oferta de 99 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. O concurso será realizado pelo Instituto de Pesquisas, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel (IPPEC).

Há vagas para nível fundamental como agente de limpeza e conservação, agente de serviços braçais, agente de vigilância, coveiro, cozinheira, guardião do abrigo, mecânico de máquinas pesadas e veículos leves, monitor de transporte escolar, motorista de veículos coletivos, veículos leves, veículos pesados e operador de máquinas pesadas.

Para o nível médio e técnico as vagas são de: agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de arrecadação, desenhista cadista, fiscal tributário, monitor educacional, técnico agrícola, agropecuário, segurança do trabalho, técnico em enfermagem, radiologia em saúde bucal.

Em nível superior as oportunidades são para: analista químico de resíduo hospitalar, arquiteto e urbanista, assistente social, auditor interno, bioquímico / biomédico, contador, controlador interno, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, especialista orientador educacional, especialista supervisor educacional, especialista psicólogo educacional, especialista psicopedagogo, farmacêutico, médicos em diversas especialidades, nutricionista, odontólogo, procurador jurídico, professores em diversas disciplinas e psicólogo.

A remuneração inicial varia de R$ 998,00 a R$ 7.113,00 para jornada de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas apenas via internet, através do endereço eletrônico www.ippec.org.br, durante o período de inscrição, que vai de 19 de junho a 11 de julho de 2019.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 85,00 para os cargos de níveis médio/técnico e R$ 100,00 para os cargos de nível superior.

O concurso público possui validade de dois anos, a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.