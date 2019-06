Nesta segunda-feira, 24, visitou a redação do Extra de Rondônia, João Bial, de 63 anos, vice-presidente do Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

De acordo com João, recém assumiu a sigla e está promovendo um alinhamento, ou seja, uma restruturação para fortalecer o partido e lançar candidatos na próxima eleição.

Bial ressalta que já se reuniu com filiados e simpatizantes e praticamente tem uma nominata completa para concorrer a vagas no legislativo vilhenense.

O vice-presidente explica que o diferencial do Pros é pé no chão, sem promessas evasivas e trabalhar em prol da população. João expõe que Luiz Carlos, vice-presidente estadual está morando em Vilhena para ajudar na restruturação do partido na região. Luiz foi prefeito por dois mandatos no Vale do Anari e vereador no município de Jaru, e com sua experiência, está à disposição para promover a mudança necessária e assim colocar o Pros na disputa eleitoral.

Para quem quiser se filiar, Bial explica que basta procurar a sede do partido, localizada Avenida Aracaju Nº 3.700 – bairro Jardim das Oliveiras, próximo ao posto de saúde.

João afirma que a nominata para vereador está praticamente pronta, porém, para o cargo de prefeito, está sendo analisado todas as possibilidades, pois lançar um candidato só por lançar, sem possibilidade de concorrer por igual, não é interessante, finalizou.