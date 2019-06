Visando o fortalecimento da representatividade petebista no município, o presidente do PTB de Cacoal, empresário e ex-prefeito Divino Cardoso, enfatizou neste sábado 22, que o partido terá candidatura própria em 2020.

O trabalho será dirigido por Luiz Carlos Katatal, um dos nomes fortes da sigla para disputar a prefeitura com apoio de diversos empresários e formadores de opinião que acreditam em gestão para administração pública.

“Esperamos corresponder à altura a missão confiada e, sobretudo, que possamos apresentar um projeto de gestão moderna, competitiva, de resultados que vise dias melhores para nossa cidade, que, hoje, passa por momentos difíceis. O PTB está pronto para ser protagonista nas eleições de 2020 e resgatar a Capital do Café do declínio”, enfatizou Divino Cardoso.

O PTB tem diversos nomes cotados para sucessão municipal como o ex-prefeito e empresário Divino Cardoso, o ex-deputado federal Jabez Rabelo (PTB), presidente da ACIC, Tuta Café (sem partido) e o ex-presidente da Câmara, Luiz Carlos de Sousa Pinto Katatal.

“O próximo prefeito(a) de Cacoal deve ser uma pessoa que saiba gerir e executar obras e serviços do município. Deve ser um gestor com capacidade técnica e política para o momento ao qual o município atravessa. Com a crise econômica, com queda vertiginosa na arrecadação de impostos, se faz necessário reaprender a administrar e gerir o recurso público”, pontua o representante .

GESTOR PÚBLICO

Luiz Carlos Katatal já foi vice-prefeito, secretário de obras na gestão Divino Cardoso. Foi vereador e presidente da Câmara por quatro mandatos, ressaltando a transformação que fez na Casa de Leis, sendo uma das câmaras com melhor estrutura do Estado.

Katatal presidiu a União das Câmaras de Vereadores de Rondônia (UCAVER) por dois mandatos consecutivos. Foi secretário municipal de administração, presidente do SAAE e por último secretário de Estado como diretor geral do DER na gestão Confúcio Moura e Daniel Pereira, recebendo a medalha Marechal Rondon pelo excelente trabalho à frente do departamento de obras.

De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva, o PTB tem como objetivo filiar novos membros, trazer a juventude e a força da mulher para sigla partidária, além de apresentar diversos pré-candidatos ao cargo de vereador, prefeito de Cacoal e de diversos municípios de Rondônia.