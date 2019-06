Estabelecimentos de ensino (internatos); excluídos os serviços de escritório e magistério;

Empresas teatrais; excluídos os serviços de escritório;

Biblioteca; excluídos os serviços de escritório;

Museu; excluídos de serviços de escritório;

Empresas exibidoras cinematográficas; excluídos de serviços de escritório;

Empresa de orquestras;

Cultura física; excluídos de serviços de escritório;

Instituições de culto religioso.

SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Estabelecimentos e entidades que executem serviços funerários.

AGRICULTURA E PECUÁRIA

Limpeza e alimentação de animais em propriedades agropecuárias;

Execução de serviços especificados nos itens anteriores desta relação;

Colheita, beneficiamento, lavagem e transporte de hortaliças, legumes e frutas.

O advogado trabalhista Fábio Ferraz dos Passos, do escritório Ferraz dos Passos Advocacia e Consultoria, avalia que a norma não fere direitos dos trabalhadores, já que consta na Constituição Federal folga semanal de 24h garantida, mas sem obrigação estipulada de que seja aos domingos.

“A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) traz a previsão de trabalho aos domingos para algumas categorias em razão da necessidade de manutenção dos serviços, a exemplo dos hospitais, e permite escalas de trabalho no domingo por meio de acordo coletivo de trabalho. A legislação já trazia previsão de trabalhos em domingos e feriados, como no Decreto 27.048/49, a Lei 10.101/2000 no caso do comércio e, mais recente, o Decreto 9.127/2017, que alterou o 27.048/49 e incluiu a atividade dos supermercados e hipermercados como essencial”, completa o especialista.

Segundo Passos, apesar de a folga constar como direito do empregado, o dia em que será concedido o descanso cabe ao empregador definir. “Se não for concedida a folga, o trabalhador deverá receber (o valor do dia trabalhado) em dobro”, garante.