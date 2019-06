Acostumado a interagir com internautas em sua página pessoal na rede social Facebook, o prefeito Eduardo Japonês (PV) tentou esclarecer, a um dos seus seguidores, a estimativa de a prefeitura de Vilhena gastar quase R$ 1 milhão com passagens aéreas e terrestres pelo próximos 12 meses.

Para Japonês, “viagens a Brasília em busca de recursos são vitais para Vilhena”. E garantiu que “sem elas, não teríamos garantias de tantas emendas e projetos como estamos conseguindo”.

Ainda, o internauta, identificado como Agnaldo Souza, questionou o mandatário municipal a respeito do aumento exagerado nos tributos e taxas, chamando de gastos exagerados na administração.

Sobre este assunto, o prefeito disse que as taxas são necessárias para que os serviços públicos sejam mantidos e que erros históricos do passado, como a dívida de R$ 90 milhões da prefeitura em sua conta de energia, sejam sanados.

“Não é uma medida popular, reconheço. Mas o remédio é mesmo amargo. No entanto, é a cura”, encerrou.

PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES

O caso foi levado à tona pelo Extra de Rondônia no início de junho. Ao todo, a estimativa é que a prefeitura gaste R$ 900.500,00 com passagens terrestres e aéreas (nacionais e internacionais).

De acordo com o pregão eletrônico nº 05/2019, o registro de preços – assinado pelo prefeito Eduardo Japonês (PV) e o representante da empresa Rondon-Agência de Viagens e Turismo Eireli-EPP, com sede em Porto Velho – envolve a eventual aquisição de passagens terrestres estadual e interestadual no valor estimado de R$ 522.500,00 para atender as demandas de todas as secretarias municipais de Vilhena.

Também, em 20 de março passado, a empresa Destak Viagens e Turismo Ltda-ME venceu o pregão eletrônico, no valor estimativo de R$ 378 mil, para serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais (leia mais AQUI).