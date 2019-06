O voleibol de base da Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) em parceria com as escolas Maria Arlete Toledo, Colégio Tiradentes da Policia Militar e Instituto Federal de Rondônia (IFRO/Vilhena) dominaram a seletiva estadual de vôlei de praia promovido pela Federação de Esporte Escolar de Rondônia (FEERO) realizada no último final de semana.

A cidade de Cacoal sediou o evento e reuniu atletas locais, de Alta Floresta, Rolim de Moura e Vilhena. As duplas de Vilhena estiveram presentes em cinco das seis finais, conquistando cinco vagas para a etapa nacional dos jogos que acontecerá entre os dias 16 e 23 de agosto em João Pessoa (PB).

A equipe conquistou cinco ouros, no feminino a vitória veio das atletas Eloisa Rebelatto e Vitória Moratelli, Isabela Martendal e Cariny Silva, Camily Costa e Hanna Vargas. Já no masculino os títulos vieram com as duplas Eduardo Silva e Iago Davanse, Daniel Trindade e Victor Donadia.