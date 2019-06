Foi identificado como sendo Jonas Domingos da Silva, de 47 anos, o motorista da carreta Scania G 420 – tracionando o semirreboque carregado com combustível.

O acidente ocorreu por volta das 17h00 de segunda-feira, 24, no Km 132 da BR-364, próximo ao município de Pimenta Bueno.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da Scania R 112, Airton Tonon, de 48 anos, que estava carregada com implementos agrícolas, foi submetido ao teste do bafômetro, no qual apontou 0.62 de teor alcoólico de Ar expelido pelos pulmões por litro de sangue, constatando que estava embriagado na hora da colisão, invadindo a pista contraria e batendo de frente com a carreta tanque matando o motorista no local. O carreteiro confirmou aos policiais que havia ingerido pinga da marca Velho Barreiro.

Airton recebeu voz de prisão e foi levado para a de delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, onde deverá responder pelo crime que cometeu.