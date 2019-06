O Ministério da Saúde (MS) destinou dois profissionais do programa federal “Mais Médicos” para Vilhena. Ao todo, em Rondônia serão 45. Esta é a primeira fase do 18º ciclo do programa.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, informou apenas que um deles já chegou à cidade nesta segunda-feira, 24.

Segundo o Governo Federal, 19 municípios do estado foram contemplados nesta etapa do “Mais Médicos”. Os municípios escolhidos ficam em áreas com mais dificuldades de acesso, como comunidades ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas, ou que dependam do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cacoal é o município de Rondônia com mais profissionais convocados: nove, no total. Jaru aparece logo na sequência, com cinco novos médicos. Ariquemes e Ji-Paraná terão quatro novos doutores, respectivamente.

>>> CONFIRA OS MUNICÍPIOS:

Alta Floresta D’Oeste (1), Alto Alegre dos Parecis (3), Alvorada do Oeste (2), Ariquemes (4), Cacoal (9), Costa Marques (1), Espigão D’Oeste (1), Guajará-Mirim (2), Itapuã do Oeste (1), Jaru (5), Ji-Paraná (4), Machadinho D’Oeste (2), Monte Negro (1), Nova Mamoré (1), Ouro Preto do Oeste (1), Rolim de Moura (2), São Felipe (1) e São Francisco do Guaporé (1).