A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça feira 25, a “Operação Revolução”, em combate aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Velho e Ariquemes, em residências de jovens de classe média e, em sua maioria, estudantes universitários, além de um mandado de prisão preventiva expedidos pela Vara de Delitos de Tóxicos desta capital.

Trata-se de continuação das investigações apuradas na “Operação Evolução”, deflagrada pela Polícia Federal no dia 31 de outubro de 2018, após a apreensão de quatro encomendas enviadas via Correios contendo em seu interior substâncias entorpecentes.

Após a deflagração, a Polícia Federal teve acesso ao telefone celular do principal investigado e, com autorização judicial, realizou a extração dos dados armazenados, conseguindo identificar uma rede muito bem organizada, há tempos, para a compra pela internet e através de aplicativos de mensagens de drogas sintéticas, sempre enviadas de forma dissimulada através dos Correios, as quais eram revendidas em festas de música eletrônica (rave).

Na segunda fase das investigações, a Polícia Federal identificou diversas pessoas que recebiam as encomendas contendo drogas sintéticas em suas residências, as quais eram repassadas ao líder do grupo criminoso, além de outras pessoas responsáveis pela revenda direta destas substâncias em Porto Velho e Ariquemes, sendo todo o lucro revertido para o principal investigado, o qual mantinha um padrão de vida fora de sua realidade financeira.