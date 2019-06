A Polícia Rodoviária Federal (PRF), confirmou a reportagem do Extra de Rondônia, que havia apenas uma pessoa na cabine do caminhão tanque que pegou fogo após colidir de frente com outra carreta no Km 132 da BR-364, próximo a Pimenta Bueno. Leia (AQUI).

As primeiras informações eram apenas suposições em cima de relatos de outros caminhoneiros que teriam presenciado a colisão.

Entretanto, após o fogo controlado os bombeiros e o agente funerário retiraram apenas o corpo do motorista da carreta tanque que ainda não teve o nome revelado.

Porém, já se sabe que o motorista da outra carreta que sofreu apenas ferimentos leves, foi quem provocou o acidente. Ele teria entrado na contramão de direção e batido de frente com o caminhão taque que pegou fogo mantando o condutor.

O carreteiro foi submetido ao teste do bafômetro, no qual o resultado teria sido positivo, sendo detido pela PRF e levado para a delegacia de Polícia Civil.

O motorista que teria provocado o acidente seguia pela BR-364 sentido Porto Velho e o motorista do caminhão carregado com combustível, trafegava sentido Vilhena.

O Extra continua acompanhando o caso. Mais informações a qualquer momento.