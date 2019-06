O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT), recebeu na última quinta-feira, 20, a visita do vice-governador José Jordan (PSL) e discutiram investimentos no Turismo e melhorias para o município de Pimenteiras.

O vice-governador, prefeito e vereadores visitaram a fazenda “Pantanal” e conheceram a produção de algodão, soja e milho.

Na oportunidade, Jordan e sua comitiva visitaram grandes plantações de grãos e obras em andamento, como a reforma e ampliação do hospital municipal, construção de uma quadra poliesportiva coberta e construção de calçadas, mostrando o potencial Turístico do município.

Após as visitas, o Jordan participou de uma reunião com o prefeito que contou com a participação dos vereadores. Na oportunidade foi explanado o potencial Turístico, pecuária e agrícola do município, além de apresentadas às demandas prioritárias o que necessitam da colaboração do estado.

Ainda, Jordan marcou presença na abertura do 2° Torneio de Pesca Esportiva, realizado neste final de semana no município.