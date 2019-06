A escola estadual Wilson Camargo consagrou-se campeã, invicta, na modalidade de futsal masculino, na fase regional dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER).

Com o título, a equipe garante uma vaga na fase estadual do JOER, que ocorrerá na capital do Estado, entre os dias 14 a 21 de agosto.

De acordo com o treinador da equipe, Bruno Rodrigues, para garantir a vaga no estadual, a equipe disputou a final com a escola Manuel Bandeira, de Colorado do Oeste, vencendo o placar em 6 a 4.

“Somos a única escola na modalidade a se consagrar campeã no JEV´S e no JOER fase regional, e vamos representar o Cone Sul em Porto Velho, em busca de uma vaga no brasileiro da região norte”, finalizou Bruno.