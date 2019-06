O atleta vilhenense Kelvin Campos, de 17 anos, embarcou na quarta-feira, 26, com destino a Andradina-SP, para participar dos Jogos Regionais sub-20 de Basquete e a Liga Regional de Ribeirão Preto sub-17.

Apesar da curta idade, o Ala-pivô da equipe Sicoob Credisul/Asvabi, já disputou campeonatos municipais, estaduais e nacionais. Entre eles, o campeonato nacional de basquete da Confederação Brasileira Desporto Escolar (CBDE), em maio deste ano, na capital Brasília, que atraiu a atenção de um clube paulista de basquete de Fernandópolis para um convite de participar nos jogos regionais de São Paulo APAB.

De acordo com o atleta, a expectativa de receber o convite de um grande clube paulista de basquete é das melhores. “ Estou muito animado de disputar a competição, quero jogar e ganhar experiência para os futuros campeonatos ainda este ano”, concluiu Kelvin. Para o Treinador e coordenador da Asbavi, Siverlô Meireles, é uma grande oportunidade de Kelvin participar de uma competição no estado paulista, onde a maioria das equipes profissionais de basquete do país se concentram.

“Acredito muito no potencial do meu atleta, e quem sabe tornar-se um jogador profissional. Kelvin com 1,95 é um jogador bem técnico e atualmente tem a versatilidade de jogar como ala e ala-pivô nas categorias que compete”, ressaltou Siverlô.