O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 28, no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua 916, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de uma moto Biz, seguia pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento com a Rua 916, colidiu na lateral de um carro Hyundai HB 20, que seguia pela Rua 916, sentido residencial Orleans, e teria avançado a preferencial.

No impacto, o condutor da motocicleta sofreu uma possível fratura no braço esquerdo e a condutora do carro sofreu escoriações no rosto. Ambos foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro Hospital Regional de Vilhena.