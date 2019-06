A Polícia Federal (PF) deu cumprimento na manhã desta sexta-feira, 28, de dois mandados de busca e apreensão em condomínio de luxo em Porto Velho/RO visando apurar os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo e lavagem de capitais.

Os mandados de busca foram expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em decorrência de denúncias e levantamentos realizados pela Polícia Federal dando conta de que familiares de um dos internos da Penitenciária Federal de Porto Velho/RO teriam alugado dois imóveis dentro de um mesmo condomínio de luxo nesta capital, fazendo uso de veículos de elevado valor, alguns inclusive blindados, registrados em nome de terceiros ou de familiares sem lastro financeiro aparentemente lícito.

As investigações também apuram a existência de armas de fogo no interior dos imóveis e por seguranças contratados em decorrência de uma declarada guerra pelo controle do tráfico de drogas e armas entre familiares do interno e grupos criminosos rivais, atuantes na fronteira do Brasil com o Paraguai.