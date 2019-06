Sem discussões ou comentários, os vereadores aprovaram aditivo no valor de R$ 252 mil para tentar concluir a obra de reforma e ampliação da sede do Poder Legislativo de Vilhena.

Na pauta da sessão extraordinária realizada às 12h desta sexta-feira, 28, dois projetos referentes a este assunto estavam incluídos: os projetos de lei 5.671/2019, que trata dos R$ 252.358,63, e outro de número 5.672/2019, no valor de R$ 6.581,64, que será aplicado no contrato de locação do Hotel Carinam, local onde funciona a sede provisória do Legislativo. O primeiro foi votado e o segundo foi apenas lido na sessão.

A obra, que teve custo calculado inicialmente em R$ 2,5 milhões e deveria ser concluída em 26 de janeiro deste ano (leia AQUI), está “enrolada” na justiça devido a uma Ação Popular.

DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES

Em 27 de março passado, a Justiça constatou “indicativos” e mandou citar empresas, o ex e atual presidente da Câmara de Vilhena para contestar Ação Popular movida pelo advogado Carlos França.

Além da condenação dos envolvidos, a Ação Popular requer a suspensão de pagamentos às empresas por supostos danos e prejuízos ao erário público (leia mais AQUI).