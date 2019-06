Em matéria veiculada pelo Extra de Rondônia no último dia 18, moradores do bairro Bodanese enviaram fotos e pediram providências do poder público sobre uma área imensa tomada pelo mato em frente à escola Cecília Meireles.

Moradores de outros bairros aproveitam-se do mato alto e jogam lixo e animais mortos no terreno (leia AQUI).

Com isso, a fedentina e a sujeira se esparramam e acabam incomodando os moradores e até mesmo causando doenças na população.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura, que afirmou que a área é particular e já tomou as devidas providências.

Primeiro, o proprietário é advertido e tem um prazo para providenciar a limpeza do terreno. Porém, como o proprietário não foi encontrado para ser notificado, assim que encerrar o prazo, a prefeitura vai limpar e multar o dono. O valor da multa pode chegar até R$ 4 mil.

Segundo informou a prefeitura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) pode autuar as pessoas que jogam lixo em locais públicos de forma irregular, mas precisa identificar o autor para tanto.

A autuação para terrenos particulares, no entanto, é aplicada ao dono do terreno, conforme os artigos 128 e 129 do Código de Posturas do Município.