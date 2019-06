As quartas de final do Campeonato Municipal de Futebol 7, será neste domingo, 30, no Centro de Treinamento “Verdão”, em Vilhena.

De acordo com presidente da Liga de Futebol de Vilhena (LFV), Natal Jacob, as equipes que se classificarem nas semifinais, terão uma vaga garantida na fase regional da competição, que reunirá equipes do Cone Sul, em agosto deste ano.

Veja os confrontos:

08h: REC/Tribus/Super Pão/Vilhena Tintas x Primos FC/Consultoria Doma

09h: Truck Center x Liverpool/Piarara/Juventude/Cleiton Araújo

10h: Tratorcampo/Belotti Madeiras/Comercial Mariano x Vemaq/ATFC

11h: Cabofriense/Verdão x Atlético Vilhenense/Urbano Norte/Piarara/Cleiton Araújo