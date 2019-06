Realizada tradicionalmente em festas agropecuárias, a cavalgada que atraiu centenas de participantes na manhã deste sábado, 29, abriu oficialmente a 1ª Rondônia Rural Sul no município de Vilhena.

Sob coordenação de Francisco Menk Rota, mais conhecido como “Kiko Campo Grande, presidente da Associação Vilhenense dos Agropecuaristas (Aviagro), a cavalgada coloca Vilhena em clima de festa, com a programação do evento iniciando já nesta quarta-feira, 3 de julho.

Além das comitivas, as beldades Eduarda de Fátima (Rainha), Fernanda Porfírio (Madrinha do rodeio), Nayara Ferreira (1ª princesa) e Jéssica Luana (2ª princesa), que representam Vilhena na festa agropecuária, participaram de todo o percurso da cavalgada, que começou na praça padre Ângelo Spadari, percorrendo todas as avenidas Major Amarante, Brigadeiro Eduardo Gomes, até a chegada no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito.

A equipe de reportagem do Extra de Rondônia registrou os melhores momentos da cavalgada.

RONDÔNIA RURAL SUL

A Rondônia Rural Sul ocorrerá de 03 a 07 de julho, e contará com shows de Marília Mendonça, Forró Boys, Lauana Prado e a dupla Jads & Jadson.

Para este ano, o diferencial é a oferta do evento com portões abertos, grade de show diversificada e preços acessíveis, além da variedade de expositores e o parque de diversões está cheio de novidades.

