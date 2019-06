Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), foi chamada no pátio de um posto de combustível, saída para Cuiabá, onde foi informada que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo.

No local, populares contaram a polícia que um homem tinha sido baleado, e com apoio de um carro particular levado para o pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

A atirador foi identificado como Sidney Dias Costa, de 39 anos, popular “Tio Patinhas” e a vítima, Rafael Carlos Lopes, de 34 anos, conhecido por “Formigão”. Após atirar em Rafael, Sidney fugiu com a moto da vítima, uma Biz de cor preta, placa NCT-8735/Vilhena, sentido Setor 12.

A discussão entre os motoristas começou via Rede Social WhatsApp, e Formigão foi até ao posto tirar satisfação com Tio Patinhas, Sidnei estava dentro do veículo, um caminhão Scania de cor branca, placa QBT-1835/Sapezal-MT, e quando visualizou Rafael, desceu do caminhão armado com um revólver provavelmente calibre 22 e disparou cinco vezes.

Desses disparos três atingiram Formigão, sendo um disparo atingiu a região pélvica, outro na clavícula e no tórax.

Algum tempo depois a motocicleta foi encontrada abandonada na Avenida 34. O proprietário do caminhão, chamou um chaveiro para abrir a cabine que Tio Patinhas deixou trancada, e dentro foi localizado um coldre de arma de cor preta.

A vítima passa por cirurgia e até o momento não foi divulgado nenhum boletim médico por parte do hospital.