Acidente envolvendo três veículos, sendo um carro VW Gol, de cor prata, placa LXL-9111/Vilhena, uma moto Honda Biz 125, de cor vermelha, placa NBJ-7561/Vilhena e uma Honda Biz 100, de cor verde, placa NCW-0880/Vilhena, aconteceu na noite deste sábado, 29, na Avenida 1715, com a Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com testemunhas, o condutor do carro seguia pela Avenida Curitiba, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Avenida 1715, tentou acessar a esquerda sentido Avenida Rondônia, neste momento colidiu com a moto Biz de cor vermelha, no qual havia duas mulheres, que trafegavam em sentido contrário e sofreram fraturas nas pernas, entre outros ferimentos.

Na sequência, uma mulher que pilotava a Biz de cor verde e também seguia em sentido contrário bateu no carro, mas a condutora não sofreu ferimentos. A informação é que as mulheres estavam indo para uma vigília numa igreja evangélica.

Após o acidente, um rapaz foi detido suspeito de estar dirigindo o carro, mas testemunhas relataram que o homem detido estava de carona e que o motorista estava em visível estado de embriaguez e teria pedido para o colega assumir que ele estava conduzindo o carro e depois fugiu do local.

Todavia, a Polícia Civil (PC) deverá investigar para descobrir quem realmente estava conduzindo o carro e se estava sob efeito alcoólico.