O Deportivo Futsal Cemetra venceu ATFC de 4 a 3 e conquistou o título da Copa Rede TV Futsal masculino 2019, em Vilhena.

Com um bom público presente no Ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, as duas equipes realizaram uma partida bem disputada, mas taça de campeão ficou com os meninos do Deportivo Futsal.

De acordo com um dos organizadores do torneio, Marcelo Arteiro, foram quase dois meses de campeonato, com 22 duas equipes inscritas da região do Cone Sul e parte do Mato Grosso.

“ Foi uma partida emocionante a final, além de troféus e medalhas, a equipe campeã foi premiada com 2 mil e o vice faturou 1000 reais. Encerramos a primeira edição da emissora de forma positiva, e vamos nos preparar para fazer a próxima ainda melhor”, finalizou