“A conjugação de esforços dos deputados estaduais, liderado pelo presidente Laerte Gomes, foi determinante para a manutenção dos recursos do Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação (FITHA), aos municípios”, declarou o prefeito e presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), Claudio Santos, na reunião que formalizou o acordo com o governo do Estado.

Dezenas de prefeitos, liderados pelo presidente da AROM participaram da reunião e demonstraram a necessidade dos recursos para atender os agricultores com a manutenção das estradas. Eles foram recebidos pelo chefe da casa civil, Júnior Gonçalves e pelo vice-governador, José Jordan.

A reunião que contou com a mediação do deputado Cirone Deiró garantiu que fossem mantidos no orçamento do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), cerca de R$ 9 milhões para atender aos municípios na recuperação das estradas rurais.

“Historicamente os prefeitos contam com esse recurso para fazer a recuperação das estradas vicinais. A retirada de cerca de R$ 9 milhões dos municípios comprometeria todo o planejamento das prefeituras”, defendeu o parlamentar.

Cirone destacou ainda a necessidade da manutenção dos recursos como forma de promover o fortalecimento dos municípios rondonienses. Segundo ele, os municípios em sua maioria têm menos de 50 anos de existência, isso revela que ainda há grandes lacunas em infraestrutura e efetivação de políticas públicas de atendimento à população.

“Todos os municípios ainda estão em fase de execução de obras de pavimentação asfáltica, manutenção de estradas rurais, execução de obras de saneamento básico e tantas outras necessidades de atendimento à população”, disse o parlamentar.

O compromisso do governador Marcos Rocha com a causa municipalista também foi lembrado por Cirone. Representado na reunião que formalizou o acordo com os prefeitos pelo chefe da casa civil, Júnior Gonçalves e o vice-governador, José Jordan.

“Foi um acordo de ganho para os municípios e o Estado que continuará tendo a parceria dos prefeitos para atender os nossos agricultores e fortalecer ainda mais o setor produtivo”, disse ele.

O presidente da Aron, prefeito Cláudio Santos agradeceu o empenho e compromisso do legislativo, representado pelo deputado Cirone Deiró e reconheceu o compromisso do governador Marcos Rocha com o fortalecimento dos municípios.

“A decisão do governo em manter os recursos fortalece os municípios e nos permite executar o plano de trabalho idealizado desde o início do ano para a recuperação das estradas vicinais”, concluiu o presidente.