No último domingo, 30, foram realizados no Centro de Treinamento Verdão, as partidas das quartas de finais do Campeonato Municipal de Futebol 7.

As equipes classificadas para as semifinais do municipal, garantiram uma vaga na fase regional da competição, que reunirá equipes do Cone Sul, em agosto deste ano.

Confira os resultados:

REC 2 X 1 Primos

Truck Center 1 X0 Liverpool

ATFC 2 X 1 Trator Campo

Cabofriense 2 X 1 Atlético Vilhenense

O confronto das semifinais será no próximo domingo, 07, no campo esportivo da ACIV

16h00: REC X Truck Center

17h00: ATFC X CABOFRIENSE

