Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 1° de julho, além de esclarecer a inauguração do Centro de Especialidade Vilhenense (CEV), antiga UPA (leia AQUI), o secretário municipal de saúde (Semus), Afonso Emerick, também revelou detalhes do andamento do recurso que irá viabilizar a construção do novo hospital municipal em Vilhena.

De acordo com Emerick, a prefeitura já garantiu, através de emenda impositiva de bancada, recursos na ordem de R$ 9,5 milhões para a primeira etapa da obra, que deve começar em 2.020. Contudo, o valor total do projeto é de R$ 60 milhões.

A construção deve demorar quase 5 anos e será executada no bairro Cidade Verde. “Temos até agosto para apresentação do projeto ao Ministério da Saúde. Após esta data, a previsão é de que o pagamento dos R$ 9,5 milhões sejam depositados na conta da prefeitura entre os meses de outubro de 2019 a março de 2.020. É um esforço em conjunto com deputados e senadores da bancada federal de Rondônia”, disse.

Emerick informou que a nova unidade de saúde será moderna, terá quatro andares, tendo 20 mil metros quadrados de área construída e um total de 40 mil metros incluindo estacionamento e outros setores. “Esta unidade será maior do que o Hospital Regional (HR) e vai propiciar mais conforto aos pacientes. Será um marco na saúde de Vilhena”, enfatizou.

Após a construção do novo hospital, o HR poderá ser transformado em uma maternidade, UTI-Neonatal ou outro centro de saúde.

>>> VEJA O PROJETO ABAIXO:

