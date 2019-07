A diretoria do Faculdade AVEC visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta terça-feira, 2, para apresentar o novo coordenador do curso de Direito da instituição de ensino superior.

Trata-se do professor Jefferson Flores, ex-juiz e Tabelião do 1º Ofício, que substitui na função o também professor Hélio Baptista, que retornou a São Paulo, seu estado natal.

O diretor Marcos Roberto Pinto, acompanhado do assessor de imprensa Kanitar Oberst, afirmou que as atividades formais do novo coordenador começa em 1° de agosto, quando inicia o segundo semestre do ano letivo na faculdade.

Contudo, Drº Jefferson, como é conhecido, afirma que o planejamento para melhorar as atividades dos acadêmicos já está em andamento. “Temos o aval do professor Gonzaga, presidente da Reges, gerenciadora da AVEC, para realizar um planejamento que contribua ainda mais com o aprendizado e bem-estar dos acadêmicos da nossa faculdade”, disse o novo coordenador.

ALIMENTOS AO LAR DOS IDOSOS

Em tempo, na última semana, Drº Jefferson Flores e membros da Escola Superior da Advocacia (OAB) compareceram ao Lar dos Idosos de Vilhena para doar os alimentos arrecadados durante a palestra do professor sobre Usucapião e Inventário Extrajudicial, realizada no auditório da AVEC em 06 de junho. Ao todo, foram mais de 200 quilos de alimentos não perecíeis.