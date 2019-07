A prefeitura divulgou, na tarde desta terça-feira, 2, o edital de gabarito preliminar do concurso promovido no último domingo, 30, no município de Cerejeiras.

O concurso esteve sob coordenação da empresa RHS Consult Ltda.

Em 10 páginas, o edital, assinado pelo secretário municipal de administração e planejamento, Selso Lopes de Souza, também explica os prazo de recursos, que é de dois dias a contar da data do edital.

O concurso ultrapassou os 5.100 inscritos e muitos deles fizeram as provas no município vizinho de Colorado do Oeste devido à falta de salas (leia AQUI).

>>> VEJA O GABARITO ABAIXO: