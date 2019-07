Com o início da feira, também começa uma das atrações mais esperadas pelo público, o tradicional rodeio em touros durante todas as noites da Rondônia Rural Sul, que acontece de 03 a 07 de julho.

O plantel foi selecionado pela administração da Associação Vilhenense dos agropecuaristas (Aviagro), sob a coordenação do diretor César Amaral.

“Esse ano nós ficamos com a responsabilidade de realizar o rodeio e tudo está bem organizado para fazermos uma bonita abertura, que agrade ao público. Os animais são da região e representam a nossa força econômica”, detalhou.

Os locutores Fagner Rangel do Mato Grosso do Sul e Rodrigo Motta de São Paulo, ambos com participações em importantes rodeios por todo o Brasil, estarão animando o evento. Já para o julgamento do rodeio, a festa contará com a presença do experiente mato-grossense, Silvonei Aguiar.