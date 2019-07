A festa continua nesta quinta-feira, 4, com muita música ao vivo no espaço Alabama Lounge Bar, no parque de exposição, em Vilhena.

Serão sete atrações no palco, com diversos estilos musicais, agitando a galera. O pré-show começa com Dhionny Silva, após se apresentam Gustavo Antunes, Pietra Melo, Kaio Muller, Douglas Oliveira, Fabrício Ferraz e Jaime Francis encerra a noite.