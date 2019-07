O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, 4, dentro do parque de exposição Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena.

Segundo informações de populares, o condutor de uma moto Yamaha FZ 25 Fazer, de cor branca, placa QTG-6020/Vilhena, entrou em alta velocidade por uma das entradas no parque e não percebeu que a via dividia em duas, e tinha uma mureta no pé de um poste de energia. Com isso, acabou batendo forte na proteção.

A reportagem recebeu informação extraoficial que a vítima teria sofrido politraumatismo.