O advogado Caetano Neto, presidente da Associação de Defesa dos Direitos da Cidadania, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 3, para comentar o anúncio, por parte do secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, de um novo hospital municipal no bairro Cidade Verde, em Vilhena (leia AQUI).

Para o causídico, a definição para construção da obra no Bairro Cidade Verde, fora do complexo hospitalar existente “é fruto de um diagnóstico de despreparado, no que se refere a eficiência de gestão na saúde e pior, de total ausência do que o Ministério de Saúde recomenda nos casos de construção de Unidade Regional de Saúde no país”.

Ele avalia que o sistema hospitalar deve cuidar de ter como prestação a equipe médica, enfermeiros e paciente, a resolutividade, ou seja, eficiência e rapidez na resolução dos serviços médicos, já que os vários serviços de atendimento de exames, laboratórios e outros do gênero, tais como a equipe médica, paramédicos e também o paciente, possam receber atendimento com rapidez, já que cuida-se de vida humana.

Assim sendo, ressaltou Caetano, hoje, junto ao Hospital Regional (HR), existe um complexo de atendimento, como o Hemocentro (para coleta e entrega de sangue), Laboratório Municipal, Instituto do Rim, Maternidade Municipal e, mais recente, foi entregue uma unidade Neonatal, construída pela Justiça do Trabalho.

Caetano disse que vai à justiça tentar manter o novo HR no endereço destinado para área de equipamentos públicos, como define a quadra 98, ao lado da Câmara Municipal, com cerca de 9.800 metros quadrados, que fica atrás do atual HR, conforme mostram os mapas da área (VEJA ABAIXO).

Essa área, diz Caetano, “tinha sido destinada para o Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia, por lei municipal em 2017, aprovada pelo nossos vereadores. Contudo, foi revertida ao município, recentemente, dado descumprimento pelo TJ das regras estabelecida na doação. Dessa forma, estaremos fazendo um trabalho de consulta pública junto à população para fins de apoio a esta causa para ver a aprovado da construção do novo Hospital Regional na quadra 98”.

Neto explica, ainda, que ao lado da quadra 98 tem a quadra 03, destinada ao estacionamento da nova Câmara Municipal, de um total de 4.200 metros quadrados. “É importante que essa área seja revertida ao Município para atender o estacionamento do novo hospital, embora hoje, fechada por muros, deve ser aberta, de acordo com o que a perspectiva do projeto apresenta um estacionamento a céu aberto”, analisa.

Caetano concluiu afirmando que, “antes de correr atrás de recursos federais para um novo hospital, vamos correr para ‘zerar’ as demandas que hoje aflige o vilhenense, onde milhares de idosos esperam cirurgia de cataratas, milhares de mulheres aguardam exames de mamografias e outros exames de especialidades que envergonham a gestão pública que, ao contrário de atuar nesse caminho, vai à Brasília assegurar milhões de reais para investir em estrutura hospitalar. Isso cheira a ‘publicidade para fins de reeleição’. Uma pena termos gestores que fazem uso desse expediente para se manter no poder dominante da cidade”.