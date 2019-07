Na tarde desta sexta-feira 05, visitou a redação do Extra de Rondônia o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO), Salatiel Rodrigues, para falar sobre a comemoração do “Dia Internacional do Cooperativismo”, também conhecido como “Dia C”.

De acordo com o representante das cooperativas no Estado, o “Dia Internacional do Cooperativismo” é comemorado em 03 de julho, porém o “Dia C”, também conhecido como o dia de cooperar será realizado neste sábado 06, na escola Tiradentes em Ji-Paraná.

Salatiel explica que este ano todas as cooperativas de Rondônia farão uma ação social oferecendo atendimentos médicos, confecção de documentos, corte de cabelo, apresentações culturais, atendimento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), serviços de cartórios para regularização de cadastros, dentistas, além de contar com a participação de outros voluntários que desenvolverão várias atividades junto a comunidade local.

O presidente enfatiza ainda que o evento segue o sétimo princípios das cooperativas, que é o interesse pela comunidade, sempre trabalhando com o econômico e o social, fazendo um trabalho diário.

Salatiel finaliza agradecendo a todos os parceiros que estão contribuindo para a realização do “Dia C” e convida os populares a participarem da ação.