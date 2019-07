O cerejeirense Gabriel Furtado, um dos destaques do elenco que acumulou títulos recentes nas categorias de base do Palmeiras, foi emprestado pelo clube.

O jogador de 19 anos, que pode atuar tanto como volante quanto como zagueiro, acertou por uma temporada com o Getafe, da Espanha.

A informação do empréstimo de Gabriel Furtado foi dada inicialmente pelo UOL. O Palmeiras confirma a cessão, indicando que se encerra em 30 de junho de 2020 o vínculo do jogador com a equipe, que ficou em quinto lugar no último Campeonato Espanhol e disputará a próxima Liga Europa.