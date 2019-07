Trabalhando pela valorização da cultura amazônica há mais de 10 anos os produtores culturais vilhenenses Washington Kuipers, Marcio Guilhermon e Andréia Machado foram agraciados com Prêmio de Música Zezinho Maranhão promovido pelo do Governo de Rondônia através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel)

O prêmio tem como objetivo valorizar os artistas locais e impulsionar a cultura em Rondônia com incentivo à realização de shows, festivais e seminários. Os projetos artísticos aprovados foram propostos por artistas, grupos, companhias ou coletivos com mais de dois anos de trabalho comprovados em Rondônia.

Entre os critérios de avaliação dos projetos estão excelência artística e relevância cultural; Contribuição ao fortalecimento da diversidade cultural e impacto social.

O produtor cultural e fotografo Washington Kuipers informou que com o recurso do prêmio o Ponto de Cultura e Mídia Livre Serpentário Produções em parceria com a Associação Diversidade Amazônica (ACEMDA) pretende realizar o “Festival de Música Vale do Guaporé”, no município de Pimenteiras do Oeste que vai reunir músicos de todo o Cone Sul de Rondônia.

Emocionada a produtora cultural e jornalista Andréia Machado, agradeceu ao prêmio e ressaltou a importância dele para a valorização da cultura rondoniense.

“É uma alegria receber mais uma vez um prêmio de incentivo a cultura de Rondônia. Estamos trabalhando com dedicação e é muito bom receber o reconhecimento desse empenho. O incentivo à cultura, concedido pelo governo rondoniense por meio de editais, é a forma mais democrática para o repasse de recursos públicos”, ressaltou Andréia Machado que agradeceu a todos os servidores da Sejucel pelo belo trabalho prestado a comunidade artística em Rondônia.

Já o produtor cultural e músico, Marcio Guilhermon lembrou que este é o quarto prêmio que o grupo recebe do Governo de Rondônia. “Temos compromisso em realizar projetos que valorizam a cultura amazônica. Obrigado a todos que apoiam nosso trabalho, e fiquem ligados em breve teremos novidades”, ressaltou Marcio Guilhermon.