O ambiente eleitoral em que vivem os moradores do município de Candeias do Jamari, a 20 quilômetros de Porto Velho, se acirrou bastante nos últimos três dias, com a intensificação da campanha e a expectativa para um novo tempo na cidade.

Mais de 17 mil eleitores vão escolher o novo prefeito neste domingo, 7, em eleição suplementar. O eleito ficará menos de dois anos no cargo e poderá disputar a reeleição no ano que vem. Quatro candidatos disputam o pleito.

O futuro prefeito de Candeias do Jamari será o quarto em menos de três anos. A decisão por uma nova eleição ocorreu após o afastamento do prefeito Luis Ikenohuchi (DEM) pela Câmara de Vereadores, em fevereiro deste ano. Ikenohuchi, que assumiu a prefeitura após o assassinato do prefeito Chico Pernambuco (PSB), eleito em 2016, é acusado de cometer improbidade administrativa.

Após o afastamento do vice-prefeito, o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucivaldo Fabrício, assumiu o cargo de prefeito “tampão” e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO) marcou, 17 de maio, novas eleições para este domingo, 7 de julho.

O TRE-RO vai levar toda a estrutura à Câmara de Vereadores da cidade e pretende instalar um telão para que os moradores possam acompanhar a apuração. O prefeito eleito deve assumir o cargo em 30 dias e terá um ano e cinco meses de administração.

JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO (PR)

Ex-deputado estadual por Rondônia, Ribamar Araújo já disputou a prefeitura da cidade vizinha Porto Velho também pelo Partido da República, em 2016.

Com o fim do mandato de deputado em fevereiro desse ano, o ex-parlamentar, agora, coliga com o PP e o PSD para chegar à prefeitura de Candeias do Jamari. Sua vice é Ângela de Lima Tavares Ferreira, do mesmo partido.

LUCIVALDO FABRÍCIO DE MELO (DC)

Atual prefeito do município, Lucivaldo assumiu o cargo por ser o presidente da Câmara Municipal de Candeias do Jamari e agora pretende manter o cargo pelo mesmo partido, o Democracia Cristã.

Seu vice, da mesma sigla, é André Silva Bem. Lucivaldo é militar reformado e não coligou com nenhuma outra sigla na disputa pela prefeitura.

PAULO SERGIO AUGUSTO DA SILVA (PSTU)

O empresário Paulo Cadilac, como é popularmente conhecido, disputará pela segunda vez a prefeitura de Candeias do Jamari. Em 2018, também disputou uma das vagas a senador por Rondônia.

Para as eleições em Candeias do Jamari, não coligou com nenhum outro partido. Seu vice é Leucir Antônio Correa, também do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

VALTEIR GERALDO GOMES DE QUEIROZ (PMN)

Valteir atualmente é presidente estadual provisório do Partido Mobilização Nacional (PMN). Além da sigla, a coligação, a maior entre os candidatos, conta com o apoio do PDT, PT, PSC, PSB, PV, PSDB e PROS.

Seu vice, do mesmo partido, é Antônio Onofre de Souza. Valteir também disputou uma vaga a vereador do município, em 2016.