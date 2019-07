@@@ A BOLA DA VEZ

O empresário Jaime Bagattoli (PSL) aparece bem numa pesquisa rumo à prefeitura de Vilhena divulgada nesta semana no Extra de Rondônia (leia AQUI). Ele consegue larga vantagem contra o ex-prefeito Melki Donadon, que já administrou Vilhena por dois mandatos e é outro nome forte ao Palácio dos Parecis. Segundo a Phoenix, instituto responsável pelos números, o empresário se elegeria com 22,6% de aceitação popular se as eleições fossem hoje em Vilhena. Se a “onda Bolsonaro” se mantém até as eleições, é provável que o cenário seja ainda mais favorável ao “quase” senador.

@@@ NOVELA MEXICANA

Contudo, para ele conseguir fazer realidade esse cenário, terá que, primeiro, enfrentar a cúpula do PSL, que não está nada contente com o empresário. Isto devido à choradeira protagonizada por Bagatoli num domingo, durante a campanha eleitoral, dizendo que não apoiaria mais Marcos Rocha, mas, no dia seguinte, ambos apareceram abraçados. Digno estilo de novela mexicana. Por outro lado, a mágoa do agora governador dificultaria a intenção de Bagatoli ser candidato a prefeito, caso assim ele queira. Já se decidir sair do partido, e por ser suplente de senador, perderia o direito de requerer à vaga, num suposto caso de Confúcio Moura (MDB) ter o mandato cassado. Oh, fogo cruzado!

@@@ GATINHANDO

Já o atual prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), aparece na sexta posição, atrás de outros conhecidos nomes, com apenas 6,5% de aceitação popular. Isto deve explicar sua performance à frente da prefeitura neste 1 ano de administração, quando as primeiras obras começam a aparecer. Contudo, aparentemente, a rejeição ao mandatário é maior que a aceitação. Muitas promessas feitas na campanha e (ainda) não concretizadas pesam nesses números. Pode ser que a performance melhore. Mas, por enquanto esses são números da pesquisa feita pela Phoenix, empresa de Porto Velho.

@@@ BOLSA FAMÍLIA

A Secretaria de Assistência Social faz chamamento para as famílias que recebem o Bolsa Família em Vilhena e que ainda não sacaram o benefício. Se o beneficiário não retirar o valor por três meses consecutivos, o recurso será devolvido para o Governo Federal. O beneficiário deve ir até o banco com seu cartão do NIS (Número de Identificação Social) e realizar o saque. Para quem ainda não possui o cartão é necessário comparecer até o setor do Bolsa Família que fica em anexo ao prédio da Semas, na rua Juraci Corrêa Muller, n° 921. O horário de atendimento é das 7h às 13h.

@@@ R$ 88 MIL PARA FÓRUM DE EDUCAÇÃO

A prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), pretende gastar R$ 88 mil com o Fórum Municipal de Educação, que será realizado entre os dias 22, 23 e 24 de julho (leia AQUI). A licitação, por meio do pregão eletrônico nº 105/2019/PMV, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte, visando a aquisição de materiais e passagens ocorre nesta segunda-feira, 8, às 9h. Entre os itens que serão adquiridos estão incluídos: pen drive, folders, certificados, locomoção de cadeiras plásticas, locação de salão, fornecimento de coffee-break, além da aquisição de passagens terrestres, hospedagem e alimentação de dois palestrantes da cidade de Cuiabá (MT). “Dinheiro tem, o que falta é gestão”, dizia o prefeito Japonês na campanha eleitoral. Isto revela que, realmente, dinheiro tem!

@@@ JUSTIFICATIVA DO FÓRUM

Na justificativa incluída no edital de licitação, a prefeitura disse que o Fórum Municipal de Educação deve garantir a participação de todos os servidores da educação, para que possam inteirar de seus deveres e seus direitos enquanto profissionais da educação e como ser atuante nas escolas da rede municipal e irá fortalecer vínculos, dar suporte e apoio para atuação mais eficaz em seu ambiente de trabalho. “Buscamos através de evento, apresentar conceitos de gestão para o desenvolvimento, auxiliando os nossos profissionais a terem sucesso no trabalho e a construírem no seu cotidiano relacionamento saudável”.

@@@ CASA DE LEIS “INDEPENDENTE”

Semana passada, o vereador Carlos Suchi (Podemos) foi o único vereador a se manifestar contrário à retorno de recurso (aos cofres do Governo de Rondônia) que iria ser destinado à aquisição da “vaca mecânica” para Vilhena, e chamou o prefeito Japonês de incompetente e despreparado. Ao perceber que seus colegas de parlamento não estavam tendo o mesmo pensamento, Suchi aconselhou os demais durante sessão extraordinária. “Não vamos ser vereadores asseclas do prefeito. Temos que ter independência”, expressou, num momento em que quase todos os vereadores dizem “Sim” aos projetos de Japonês, sem ao mesmo analisa-los. É o caso do vergonhoso aumento do IPTU, que foi aprovado na Câmara no final de 2018 com apoio de quase todos os vereadores, mas que depois foi questionado pelo Ministério Público (MP) e, finalmente, acatado pela justiça, proibindo que os valores aumentem.

@@@ CÂMARA EMPERRADA

Pelo andar da carruagem, a milionária obra de ampliação e reforma na Câmara de Vilhena – ao que parece – não deve ser concluída no prazo estipulado no 2° Termo Aditivo assinado pelo presidente a Casa de Leis, Ronildo Macedo (PV), que é 8 de agosto (leia mais AQUI). Ou seja: falta um mês para sua suposta finalização. Se concluir na data certa, daremos “os parabéns”, já se houver outro aditivo, comprovaremos, realmente, a falta de compromisso e desorganização com o dinheiro público numa obra que supera os gastos prometidos no início. Vamos aguardar!

@@@ MURO DO CEMITÉRIO

E por falar em Ronildo Macedo. Na última sessão plenária, o vereador apresentou a indicação 480/2019, solicitando a elevação do muro do cemitério municipal Cristo Rei, de Vilhena. Na boa. Ouvimos falar desse tipo de indicação desde a época em que Vitório Abrão, primeiro prefeito eleito, começou a administrar o município. Repetidas vezes os parlamentares solicitam e nenhum prefeito atende. Não é uma crítica à solicitação do parlamentar, mas sim à falta de bom senso dos gestores, já que não percebem a importância social da propositura. O Extra de Rondônia já fez várias matérias denunciando o furto de túmulos durante a noite devido ao muro ter pouco mais de 1 metro. Tomara que a indicação seja atendida.