O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira, 08, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua 19, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor da moto Honda Bros, NBV-7824/Vilhena, seguia pela Avenida Brasil, sentido Cuiabá, e levava na garupa uma mulher gestante. Porém, ao chegar no cruzamento com a Rua 19, tentou acessar a via a esquerda, neste momento foi atingido pela condutora da motocicleta Honda Biz 125, de cor azul, placa NDC-7442/Vilhena, que seguia atrás e também tinha uma mulher como carona.

No impacto, as ocupantes da Biz sofreram ferimentos e foram socorridas ao hospital regional pelo Corpo de Bombeiros. O condutor da Bros e a passageira gravida tiveram escoriações leves e optaram por não irem ao hospital.