Aproximadamente 70 estudantes do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Rondon participaram do encontro realizado no final de junho na Unesc de Vilhena.

O objetivo do evento foi apresentar aos alunos das turmas de 2º e 3º anos algumas aplicabilidades do conteúdo de matrizes na engenharia.

Os estudantes foram recepcionados pela coordenadora geral da Unesc/Vilhena, Anny Cury, e já no início do encontro participaram de um aquecimento físico com o coordenador do curso de Educação Física, professor Mestre Felipe Pedroza Maia.

Na sequência, os alunos tiveram a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em uma aula programada pela professora Calina Barros, que apresentou aos estudantes algumas aplicabilidades das matrizes na engenharia da computação, como por exemplo, na construção de software, modelos 3D, placas de led, entre outras.

A professora também apresentou o uso das matrizes na engenharia ambiental, como a análise de impacto ambiental, avaliação da qualidade da água e modelagem matemática.

“Estes encontros entre estudantes do ensino médio, dentro de um ambiente universitário, ajuda os alunos com a questão que mais os afligem: que curso fazer? Por isso a importância deles, fora que acabam sanando muitas dúvidas que surgem nesse período da vida dos adolescentes, podendo auxiliar na escolha da futura profissão”, destaca a professora Calina.

Ao final do encontro, os professores doutores Gabriel Paciência e Zaira Bárbara da Silva conduziram os estudantes em um tour por toda a faculdade, onde puderam conhecer os laboratórios da insituição, equipamentos e as várias atividades que são realizadas pelos cursos de graduação oferecidos pela Unesc em Vilhena.