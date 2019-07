Com o objetivo de incentivar as exportações, a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi) trouxe para Rondônia o programa de Qualificação para Exportação (Peiex) da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Em reunião ocorrida no dia 4 de julho, o programa foi apresentado para as indústrias Saboaria Rondônia, Dallan Açaí e Popy Frutas, que vão receber assistência e consultoria gratuita para que possam iniciar seu processo de exportação de forma planejada e segura.

Nesse primeiro encontro surgiram dúvidas em relação a comercialização internacional, como se a empresa está pronta para exportar, a melhor forma de fazer o produto chegar em determinado local, como deve ser a negociação com o comprador internacional e se devem exportar diretamente ou fazer uso de uma comercial exportadora. O Peiex ajuda a responder essas e a muitas outras questões relacionadas à exportação.

Os próximos encontros são visitas feitas às indústrias, com o objetivo de medir o potencial exportador e identificar o nível de prontidão da empresa para a exportação.

Anderson Augusto, coordenador de comércio exterior defende a importância de programas como esse. “O papel da Sedi é de intermediar a indústria com o comércio externo, já que o interesse do governo é aumentar o volume de exportação, porque isso aumenta a produtividade das empresas e se transforma em oportunidades de emprego e renda para a população”, assegura.

Essa assessoria foi intermediada por meio do programa Invest Rondônia, a agência de exportação e atração de investimentos do Estado, feita de forma gratuita. “É gratuita pois é do interesse do governo mostrar para as empresas locais que o produto rondoniense tem potencial para alcançar novos mercados, inclusive o externo”, detalha.

Empresas interessadas em exportação ou instalação de investimentos em Rondônia podem entrar em contato com a Sedi, através da Agência de Investimentos Invest RO.