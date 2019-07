As primeiras informações dão conta que um rapaz aparentando ter entre 25 a 30 anos, foi assassinado com dois tiros, no final da Avenida Curitiba, no bairro Cristo Rei, em Vilhena. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 8.

Segundo informou populares, dois homens numa moto de cor escura se aproximaram da vítima que caminhava e o carona sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes.

Pelo menos dois tiros teriam acertado a vítima, um na cabeça e outro nas costas. De acordo com informação extraoficial, o rapaz tem uma tatuagem com a descrição “Douglas”. Porém, ainda não foi identificado, pois não portava nenhum tipo de documento.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi liberado para a funerária São Matheus fazer a remoção.