A Sicoob Credisul entregou no domingo 7, os prêmios aos ganhadores do Concurso Leiteiro e do Rodeio Profissional, da 1ª Rondônia Rural Sul. A maior feira de agronegócio da região, que juntou a Expovil e o Portal do Agronegócio, tem como objetivo fomentar o agronegócio do Cone Sul de Rondônia.

A Sicoob Credisul foi uma das patrocinadoras oficiais e esteve com um estands aberto todos os dias da feira, oferecendo linhas de crédito e financiamentos com taxas especiais para o produtor rural.

Na manhã de domingo, aconteceu a entrega dos prêmios aos ganhadores do Concurso Leiteiro. O concurso ocorreu durante quatro dias, nas categorias vaca e novilha. Foram realizadas seis ordenhas no total, de onde saiu a média de quilos de leite por dia de cada vaca e novilha competidora.

A vaca ganhadora foi a Grega, do produtor Edson Gregório, com média de 32 kgs/dia. Grega se consagrou bicampeã na competição. Já a novilha ganhadora foi a Flora, da produtora Maria Rita, com média 24.76 kgs/dia.

O prêmio dos ganhadores foi de R$ 1 mil para vaca e R$ 500 para novilha. A Sicoob Credisul premiou também com R$300 a novilha Fortuna do produtor José Delmiro, que ficou em 2º lugar com média de 20.60 kgs/dia.

Já a noite, o presidente do conselho administrativo da Sicoob Credisul, Ivan Capra, entregou o prêmio de R$ 5 mil ao ganhador do Rodeio Profissional. A competição ocorreu durante todas as noites do evento, e o 1º lugar ficou com o peão Fábio da Silva, de Rio Branco (MT).