Em todo o Estado de Rondônia, de acordo com dados do Sistema de Regulação do (Sisreg) estão aguardando para realização de cirurgia de catarata, 2.263 pessoas desde março de 2015.

É importante destacar que há situações em que o paciente necessita de cirurgia em apenas um dos olhos, e aqueles que precisam nos dois olhos, ou seja, podendo chegar a 4 mil cirurgias em espera.

Com o objetivo de reduzir esta fila, a partir desta quarta-feira 10, dia da saúde ocular, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) inicia uma força tarefa para a realização de 2, 4 mil cirurgias de catarata , através da contratação de uma clínica de oftalmologia feita através de chamamento público.

De acordo com o secretário de Saúde, Fernando Máximo, atender os pacientes que estão aguardando há anos pelo procedimento é prioridade.

As pessoas que aguardam pelo procedimento começaram a ser contactadas desde o dia 5 de julho para iniciarem os exames e consultas pré-operatórias através da Policlínica Oswaldo Cruz, por isso é importante que mantenham seus dados atualizados nas unidades de saúde e que comparecem na data agendada.

Segundo a gerente de regulação, Kênia Ribeiro, os municípios que apresentam maior demanda reprimida em cirurgias de catarata são: Jí-Paraná, Porto Velho, Vilhena, Ariquemes, Cacoal e Jaru.

As cirurgias de catarata através dos SUS, são realizadas no Hospital de Base, quatro dias por semana. O setor de oftalmologia possui quatro médicos especializados neste tipo de procedimento, explicou o coordenado do setor Richael Costa. ” A contratação deste serviço é primordial pois nosso número de especialistas ainda é incipiente diante da demanda crescente, todos os dias pessoas são inseridas na regulação.”

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a catarata, associada ao envelhecimento da população é a principal causa de cegueira no mundo.