A Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena – Unesc foi homenageada durante a solenidade da troca de comando do 3° Grupamento de Bombeiros Militares em Vilhena. O evento aconteceu no dia 04, na sua sede da corporação, e reuniu autoridades civis e militares.

Na ocasião, deixou o posto o Major BM Mérycles Guedes Nunes e assumiu o comando o Capitão BM José Joaquim da Silva.

Dentre os homenageados, a Unesc foi a única instituição de ensino superior a receber uma placa de agradecimento em nome Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Vilhena. O gesto simboliza a parceria entre as duas instituições em prol da população.

Na oportunidade, a coordenadora geral da Unesc em Vilhena, Anny Sibelly Cury, entregou ao major uma estátua e uma placa de agradecimento em retribuição ao apoio às atividades dos cursos relacionados à área de saúde, em especial ao curso de medicina.

Além da cessão de uma viatura com bombeiros no treinamento de socorro a vítimas de uma explosão fictícia no ambiente da faculdade, no final de 2018, o CBM tem disponibilizado soldados e oficiais para participação em estação clínica, com pacientes simulados.

Em breve reunião com a coordenadora, o subcomandante geral do Corpo de Bombeiros, Coronel BM Gilvander Gregório de Lima e o novo comandante do 3º GBM, Capitão BM José Joaquim, firmaram o interesse de manter as parcerias anteriores e ampliar o relacionamento entre as duas instituições.

RANKING DO MEC

A unidade da Unesc, em Vilhena, está entre as melhores faculdades de Rondônia, segundo o Ranking divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). A Unesc de Vilhena alcançou nota 4 na escala de avaliação, entre 1 a 5. O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um dos indicadores de qualidade.

O IGC é a média dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação com base na qualidade de ensino. Entre os critérios de avaliação do índice está o Conceito Preliminar de Curso (CPC), que envolve a nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes (IDD), além do perfil e percepções do corpo docente.