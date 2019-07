O evento realizado na noite de terça-feira 09, no Parking do Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul (CTC), reuniu 300 pessoas e marcou a abertura oficial do Sicoob Sabor – Festival gastronômico e Cultural de Vilhena. O festival que terá duração de 34 dias e tem como tema “Pitadas da Amazônia”.

A decoração despojada e aconchegante do ambiente, com movelaria sustentável e rústica e iluminado com cordão de luzes, “abraçou” os convidados. O elogiado menu degustação preparado pelo chef Thiago Dal Cortivo e o assador de carnes Wanderli Ferreira completou a movimentada noite. A costela assada acompanhada de polenta cremosa, pesto de espinafre, castanha-do-Brasil e jambu, agradou os convidados.

Para abrilhantar ainda mais a festa, teve show da banda Os Últimos, que veio de Ariquemes exclusivamente para se apresentar no festival. O grupo tocou músicas autorais e clássicos da MPB, rock nacional e internacional, e levantou a plateia.

Para cada convidado foi entregue na entrada da festa um copo oficial do festival, para substituir o uso de copos descartáveis, lembrando os conceitos e valores da Sicoob Credisul, patrocinadora do Sicoob Sabor, e o tema cultural desta edição, “Sustentabilidade e Meio Ambiente”.

O 3º Sicoob Sabor vai até 13 de agosto, com diversas atividades culturais e gastronômicas no CTC Sicoob Credisul. Acompanhe toda a programação e os estabelecimentos participantes site.