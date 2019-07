O deputado estadual Ezequiel Neiva (PTB) pediu providências urgentes ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), para a construção de uma ponte sobre o rio Santa Cruz, na 3ª Eixo, entre as Linhas 3 e 4, em Corumbiara.

Em reunião com o diretor-geral do DER, Erasmo Meireles e Sá, na quarta-feira 10, Ezequiel Neiva expôs as condições precárias da ponte, ressaltando que a população está sendo obrigada a se arriscar ao trafegar pelo local, e reivindicou a construção de outra plataforma, em regime emergencial.

Para justificar a solicitação, Neiva apresentou ao diretor do departamento, vídeo e fotos de alunos atravessando a ponte a pé, porque a mesma não suporta o peso do ônibus escolar.

O deputado destacou ainda que a situação é complicada e está colocando em risco a vida dos moradores da região, em especial às crianças. Além disso, segundo Neiva, os produtores rurais precisam vender seus produtores. “O transporte escolar não passa. O caminhão do leite não recolhe o produto”, exemplificou.

De acordo com o parlamentar, o mais importante é que o diretor do DER sinalizou positivamente para solucionar o problema. “Erasmo Meireles pedirá a uma equipe de engenheiros do departamento, que faça inspeção técnica no local, para averiguar a possibilidade de abrir processo emergencial visando contratar empresa para construir uma ponte e solucionar o problema”, detalhou o deputado.