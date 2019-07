Uma equipe de Agentes Penitenciários que faziam uma escolta, sofreu acidente no final da tarde desta sexta-feira, 12, na BR-435, próximo a cidade de Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao passarem pela serra do Jacominho, aproximadamente 15 quilômetros de Cerejeiras, havia pedregulhos da pista deixado pelo Dnit que está fazendo trabalhos de reparos. Com isso, o veículo rodou fazendo com que o motorista perdesse o controle de direção, saindo da via e batendo em estacas de uma cerca as margens da rodovia.

Não houve feridos, apenas danos materiais. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.